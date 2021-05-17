Выход Билла Гейтса из совета директоров Microsoft был связан с романом с коллегой, - WSJ

Пресс-секретарь Гейтса опровергает эту информацию и говорит, что он просто захотел больше времени уделять благотворительности.

Выход Билла Гейтса из совета директоров Microsoft был связан с романом с коллегой, - WSJ
Фото: tula.su

В прошлом году совет директоров Microsoft Corp. попросил соучредителя компании Билла Гейтса выйти из его состава на фоне расследования его романтических отношений с коллегой. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Члены совета директоров в конце 2019 года наняли юридическую фирму для проведения расследования после того, как инженер Microsoft в письме сообщила, что в течение многих лет имела сексуальные отношения с Гейтсом.

В ходе расследования некоторые представители совета решили, что Гейтсу больше нельзя занимать должность директора в Microsoft - компании, которую он основал и которой руководил на протяжении десятилетий. Гейтс ушел в отставку еще до завершения расследования.

"Во второй половине 2019 года Microsoft получила сообщение о том, что Билл Гейтс пытался установить близкий контакт с сотрудницей компании в 2000 году", - сказал представитель компании.

Он подтвердил, что комитет совета директоров рассмотрел эту проблему благодаря тщательному расследованию юридической фирмы.

Пресс-секретарь Гейтса заявила, что роман 20-летней давности "закончился полюбовно".

"Решение покинуть совет директоров никоим образом не было с этим связано. Фактически, он выразил заинтересованность тем, чтобы больше уделять внимание своей благотворительности", - заявила она.

Именно такую позицию в отношении выхода из совета объявили сразу после этого решения в 2020 году.

Напомним, несколько недель назад соучредитель и бывший генеральный директор компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда заявили, что планируют расстаться. Гейтс заявил, что такое решение было принято, потому что супруги больше не верят, что "могут развиваться как пара на следующих этапах жизни".

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