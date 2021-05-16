Два человека погибли в результате обрушения трибуны синагоги в Израиле

Более 130 человек получили ранения.

Два человека погибли и более 130 получили ранения в результате обрушения трибуны во время собрания в синагоге израильского города Гиват Зеэв.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Как свидетельствуют видео с места происшествия, на момент обвала синагога была переполнена людьми.

Раненых доставили в больницы в Иерусалиме. Медики и спасатели подтвердили, что под завалами нет людей.

По информации национальной службы медицинской помощи Израиля, пока состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое, восьми - средней тяжести. Еще 119 человек получили легкие ранения. Два человека погибли.

Как сообщил журналистам начальник полиции Иерусалимского округа, синагога, в которой произошло обрушение, расположена в незавершенном доме и не имела разрешительных документов.

Напомним, ранее 44 человека погибли и более 100 получили ранения в результате давки на еврейском фестивале Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля с участием 100 тысяч человек.