В Киеве пассажир выстрелил в водителя автобуса

Пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением в грудь.

Патрульные полицейские Киева задержали мужчину, который выстрелил в водителя автобуса.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Инспекторы, прибывшие на улицу Чернобыльскую, как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, услышав звук, похожий на выстрел. Одновременно с этим к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя", - говорится в сообщении.

Патрульные начали преследовать вероятного стрелка - на команды остановиться он не реагировал. Вскоре мужчину догнали и задержали. При себе он имел предмет, похожий на пистолет.

Предварительно, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ.

Водителя госпитализировали в больницу с ранением в грудь.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанного.

Напомним, 3 мая в Ивано-Франковской области человек устроил стрельбу на автозаправке, ранил двух человек и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. Вскоре полиция задержали 33-летнего местного жителя.

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