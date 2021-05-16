За сутки в Украине зафиксировано 3 620 новых случаев коронавируса
Летальных случаев - 133.
В субботу, 15 мая, в Украине было зафиксировано 3 620 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 172 ребенка и 60 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.
Летальных случаев - 133.
Полная статистика по регионам:
г. Киев - 137 случаев;
Винницкая область - 62 случая;
Волынская область - 100 случаев;
Днепропетровская область - 530 случаев;
Донецкая область - 260 случаев;
Житомирская область - 126 случаев;
Закарпатская область - 22 случая;
Запорожская область - 115 случаев;
Ивано-Франковская область - 87 случаев;
Киевская область - 277 случаев;
Кировоградская область - 49 случаев;
Луганская область - 21 случай;
Львовская область - 113 случаев;
Николаевская область - 131 случай;
Одесская область - 231 случай;
Полтавская область - 90 случаев;
Ровенская область - 115 случаев;
Сумская область - 172 случая;
Тернопольская область - 118 случаев;
Харьковская область - 182 случая;
Херсонская область - 194 случая;
Хмельницкая область - 138 случаев;
Черкасская область - 106 случаев;
Черновицкая область - 74 случая;
Черниговская область - 170 случаев.
Также за минувшие сутки госпитализировано 2 208 человек, выздоровело 7 921 человек и осуществлено 38 911 тестирований: методом ПЦР - 17 389, методом ИФА - 3 848 и 17 674 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
За все время пандемии в Украине заболело 2 153 864 человека, выздоровело 1 857 724 человека, летальных случаев - 48 075 и проведено 9 841 788 ПЦР-тестирований.
Напомним, в пятницу, 14 мая, в Украине было зарегистрировано 6 796 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 347 детей и 233 медработника. Летальных случаев - 322.