За сутки в Украине зафиксировано 3 620 новых случаев коронавируса

В субботу, 15 мая, в Украине было зафиксировано 3 620 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 172 ребенка и 60 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

Летальных случаев - 133.

Полная статистика по регионам:

г. Киев - 137 случаев;

Винницкая область - 62 случая;

Волынская область - 100 случаев;

Днепропетровская область - 530 случаев;

Донецкая область - 260 случаев;

Житомирская область - 126 случаев;

Закарпатская область - 22 случая;

Запорожская область - 115 случаев;

Ивано-Франковская область - 87 случаев;

Киевская область - 277 случаев;

Кировоградская область - 49 случаев;

Луганская область - 21 случай;

Львовская область - 113 случаев;

Николаевская область - 131 случай;

Одесская область - 231 случай;

Полтавская область - 90 случаев;

Ровенская область - 115 случаев;

Сумская область - 172 случая;

Тернопольская область - 118 случаев;

Харьковская область - 182 случая;

Херсонская область - 194 случая;

Хмельницкая область - 138 случаев;

Черкасская область - 106 случаев;

Черновицкая область - 74 случая;

Черниговская область - 170 случаев.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2 208 человек, выздоровело 7 921 человек и осуществлено 38 911 тестирований: методом ПЦР - 17 389, методом ИФА - 3 848 и 17 674 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

За все время пандемии в Украине заболело 2 153 864 человека, выздоровело 1 857 724 человека, летальных случаев - 48 075 и проведено 9 841 788 ПЦР-тестирований.

Напомним, в пятницу, 14 мая, в Украине было зарегистрировано 6 796 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 347 детей и 233 медработника. Летальных случаев - 322.