В Киеве с коронавирусом госпитализировали 35 человек

Умер в столице 21 человек.

В Киеве выявили за минувшие сутки, 15 мая, 137 больных коронавирусом. Умер 21 человек.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Заболели 73 женщины в возрасте от 19 до 88 лет и 55 мужчин в возрасте от 23 до 97 лет. А также 4 девочки от 11 до 16 лет и 5 мальчиков в возрасте от 1 до 15 лет.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 27, в Дарницком - 25 и в Святошинском районе - 21 случай.

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом, а также 114 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 369 человек. В целом коронавирус преодолели 132 332 жителя столицы.

"Всего за период пандемии в городе 4 940 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 201 890", - сообщил мэр.

Напомним, в субботу, 15 мая, в Украине было зафиксировано 3 620 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 172 ребенка и 60 медработников. Летальных случаев - 133.

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