В Киеве суд назначил наказание мужчине, который убил своего 6-летнего крестника

Убийца ближайшие тринадцать лет проведет за решеткой.

В Киеве Деснянский районный суд определил мужчине наказание за убийство 6-летнего мальчика.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Происшествие случилось летом 2020 года в доме по улице Шолом-Алейхема, что в Деснянском районе. По спецлинии 102 от врача поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки выпал 6-летний ребенок. По адресу выехала следственно-оперативная группа.

На месте правоохранители опросили свидетелей и установили, что мальчику нанес телесные повреждения его 38-летний крестный отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Через несколько дней от полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 п. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и сообщили правонарушителю о подозрении.

"В ходе досудебного расследования следователи назначили судебно-психиатрическую экспертизу, согласно заключению которой на момент совершения преступления фигурант мог осознавать свои действия и руководить ими. В зале суда обвиняемый признал свою вину", - отметили в полиции.

Следователи собрали все доказательства вины задержанного и направили обвинительный акт в Деснянский районный суд, который признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде тринадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Херсонской области 62-летний мужчина убил 7-летнюю дочку своего друга.

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