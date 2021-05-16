На сегодня от ковида привито 939 238 украинцев

В листе ожидания на вакцинацию - 556 117 человек.

В субботу, 15 мая 2021 года, от коронавируса в Украине привилось еще 6 154 человека.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

"9 392 38 людей привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - говорится в сообщении.

Прививки проводили 142 мобильные бригады по иммунизации в 308 пунктах прививки.

По состоянию на 15 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556 117 человек.

Напомним, на следующей неделе в Украину должно прибыть 473 850 доз вакцины Comirnaty компании Pfizer-BioNTech, основная часть которых зарезервирована для вакцинации работников образования.

Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавируса.

Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту - 500 тысяч доз - Украина получит уже в мае-июне 2021 года, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.

16 апреля в Украину доставили 117 000 доз вакцины Pfizer / BioNTech в рамках инициативы COVAX.

С 24 февраля в Украине начали делать прививки от коронавируса индийской вакциной AstraZeneca / CoviShield, с 13 апреля - китайской вакциной Sinovac / Coronavac.

Вакцинацию Pfizer начали 18 апреля.