На сегодня от ковида привито 939 238 украинцев

В листе ожидания на вакцинацию - 556 117 человек.

На сегодня от ковида привито 939 238 украинцев
Фото: facebook.com/oblzdravOD

В субботу, 15 мая 2021 года, от коронавируса в Украине привилось еще 6 154 человека.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

"9 392 38 людей привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - говорится в сообщении.

Прививки проводили 142 мобильные бригады по иммунизации в 308 пунктах прививки.

По состоянию на 15 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556 117 человек.

Напомним, на следующей неделе в Украину должно прибыть 473 850 доз вакцины Comirnaty компании Pfizer-BioNTech, основная часть которых зарезервирована для вакцинации работников образования.

Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавируса.

Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту - 500 тысяч доз - Украина получит уже в мае-июне 2021 года, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.

16 апреля в Украину доставили 117 000 доз вакцины Pfizer / BioNTech в рамках инициативы COVAX.

С 24 февраля в Украине начали делать прививки от коронавируса индийской вакциной AstraZeneca / CoviShield, с 13 апреля - китайской вакциной Sinovac / Coronavac.

Вакцинацию Pfizer начали 18 апреля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"
Netflix, Amazon и актриса Скарлетт Йоханссон заявили о бойкоте кинопремии "Золотой глобус"Netflix, Amazon и актриса Скарлетт Йоханссон заявили о бойкоте кинопремии "Золотой глобус"
Во Франковске взорвали автомобиль выстрелом из РПГВо Франковске взорвали автомобиль выстрелом из РПГ
На Закарпатье погибли 8 млн пчел, которых отправили "Укрпочтой"На Закарпатье погибли 8 млн пчел, которых отправили "Укрпочтой"
У убийцы, устроившего стрельбу в роSSийской школе, нашли заболевание головного мозгаУ убийцы, устроившего стрельбу в роSSийской школе, нашли заболевание головного мозга
Блок рекламы


Похожие новости
Больше всего новых случаев ковида обнаружили в Киеве и в Харьковской областиБольше всего новых случаев ковида обнаружили в Киеве и в Харьковской области
В Украине более 7,5 тыс. новых случаев ковида, привиты еще 21,5 тыс. человекВ Украине более 7,5 тыс. новых случаев ковида, привиты еще 21,5 тыс. человек
За сутки в Украине зафиксировано 6 813 новых случаев ковида, 20 386 человек получили прививкиЗа сутки в Украине зафиксировано 6 813 новых случаев ковида, 20 386 человек получили прививки
В Непале из-за локдауна застряли 107 украинцев, в основном альпинисты и туристыВ Непале из-за локдауна застряли 107 украинцев, в основном альпинисты и туристы
За сутки в Украине зафиксировали 2 208 новых случаев ковида, 2 194 человека получили прививкиЗа сутки в Украине зафиксировали 2 208 новых случаев ковида, 2 194 человека получили прививки
В Индии зафиксировали новый антиреконд по суточной смертности из-за ковида, в половине штатов - локдаунВ Индии зафиксировали новый антиреконд по суточной смертности из-за ковида, в половине штатов - локдаун
Больше всего новых случаев ковида зафиксировано в Киеве и в Днепропетровской областиБольше всего новых случаев ковида зафиксировано в Киеве и в Днепропетровской области
Еще 37 человек умерли в результате ковида в КиевеЕще 37 человек умерли в результате ковида в Киеве
В Украине от ковида за сутки привились 36 046 человекВ Украине от ковида за сутки привились 36 046 человек
За сутки в Украине обнаружили 8 404 новых случая ковида, вакцинировали 38 тысяч человекЗа сутки в Украине обнаружили 8 404 новых случая ковида, вакцинировали 38 тысяч человек
Последние новости
Подгружаем последние новости