Тина Кароль отказалась представлять Украину на “Славянском базаре“ в Беларуси

Тина Кароль вместе с Олег Винником, Элиной Иващенко, ведущими Тимуром Мирошниченко и Андреем Доманским отказалась от участия в фестивале "Славянский базар", который ежегодно проходит в Беларуси.

Как известно, 14 мая Тина Кароль на вопрос ведущих белорусского телеканала ОНТ, будет ли она участвовать в "Славянском базаре", ответила согласием. Поговаривали даже о том, что Кароль готовит совместные номера для выступлений с белорусскими артистами.

"Я не заставлю вас скучать, я мчусь к вам", - сказала Тина в эфире белорусского ТВ.

Однако, уже на следующий день представители артистки опровергли ее заявление от участии в белорусском концерте, отметив, что певица собирается приехать в Беларусь , но не на "Славянский базар", а с сольными концертами.

"Вопрос об участии Тины Кароль в "Славянском базаре 2021" был поставлен каналом ОНТ в интервью по Zoom с прерывистой связью. Отвечая на вопрос, певица имела в виду, что собирается в будущем приехать в Беларусь со своими сольными концертами. Участие певицы в фестивале "Славянский базар 2021" не запланировано", – отметил представитель артистки.

В афише фестиваля в Витебске были заявлены также такие имена: MARUV, Олег Винник, Элина Иващенко, Димаш Кудайберген, Вахтанг Кикабидзе, Александр Буйнов, Стас Пьеха, Анита Цой, Михаил Галустян, Зара, Алина Артц, Сергей Пенкин, Emin, а также израильский джазмен Леонид Пташка. Из-за политического кризиса в стране украинских исполнителей на "Славянском базаре" в этом году зрители не увидят.

В 2020 году на "Славянском базаре" прошел концерт ко Дню Украины – "З Україною в серці", в котором приняли участие Ирина Билык, Тина Кароль, Николай Гнатюк, Таисия Повалий, группы "ТІК" и KAZKA, Павло Зибров. Победительницей "Славянского базара 2020" стала Элина Иващенко, которая недавно записала хит с Олегом Винником.

Напомним, ранее Тина Кароль похвасталась талантами своего 12-летнего сына Вениамина.