Андре Тан развелся с женой после девяти лет брака

Украинский дизайнер Андре Тан во время своего нового показа совместной коллекции с Екатериной Осадчей сообщил, что развелся с женой Алиной Харченко. Пара прожила в браке девять лет, но уже год они живут раздельно.

По словам Андре Тана, причиной их с супругой развода стали ее дизайнерские амбиции. Алина Харченко выпустила свою коллекцию одежды, и ей не понравилось то, что супруг пытался внести свои поправки в ее бизнес.

Модельер отметил, что его отношения с Алиной начинались с дружбы и закончились тоже на дружеской ноте. Он благодарен супруге за дочь Софию, которую она ему родила, и за годы совместной жизни.

"Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды Home Wings и я начал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сам делать свои ошибки. И именно на фоне работы возникало очень много ссор", — рассказал Андре Тан.

Дизайнер отметил, что раздел имущества у них прошел мирным путем. При разводе он оставил жене все нажитое во время брака: большой дом с участком земли и даже купил новый автомобиль. У каждого из супругов по праву остался свой бизнес.

"Я оставил ей все. Я оставил ей большой дом на 500 квадратов, я купил ей новый автомобиль, я ежемесячно плачу большие алименты. Уже прошло более полугода и мы нормально общаемся", — заявил модельер.

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