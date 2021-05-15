На Прикарпатье произошел пожар в больнице

Огонь занялся в ординаторской.

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали возгорание в Лисецкой центральной районной больнице.

Об этом сообщили местные спасатели.

"15 мая в 13:59 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Лисецкой ЦРБ в поселке Лисец на улице Радчанской", - говорится в сообщении.

К месту происшествия были направлены пожарные первой ДПРЧ, второй ДПРЧ, четвёртой ДПРЧ, МПК ст. Лисец и очередная смена ОКЦ.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Как выяснилось, возник пожар с потолка в ординаторской на втором этаже.

"Благодаря оперативности спасателей удалось предотвратить распространение огня и в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание. Пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в апреле в городе Долина Ивано-Франковской области произошел пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения центральной районной больницы.

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