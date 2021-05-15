Киевские фонтаны заработали, обнародован график работы

В субботу, 15 мая, в 12:00 в Киеве все фонтаны начали работу.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Директор коммунального предприятия "Киевводфонд" Светлана Козловская отметила, что перед открытием были проведены все подготовительные работы.

"Сегодня начали свою работу киевские фонтаны на Майдане Независимости, на улице Крещатик, 25, ул. Большой Васильковской, 119-121, а также уникальный комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов понтонного типа (плавучие фонтаны) в акватории Русановского канала", - рассказала Светлана Козловская.

Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на 15 мая, в связи с карантинными ограничениями.

Подготовку проводила команда специалистов: электриков, инженеров и программистов. Заранее был проведен демонтаж зимнего укрытия чаш фонтанов, подключение электросети ко всем элементам, проверка и подключение насосного оборудования, настройка свето-музыкального сопровождения и тестовые запуски фонтанов.

Для монтажа двенадцати гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, были привлечены дайверы и водоплавающая техника. Во время зимнего хранения каждую систему разобрали и диагностировали, отремонтировали и заменили отдельные необходимые элементы. Внешние баки фонтанов почистили и покрасили.

Традиционно и в этом сезоне фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала будут работать в режиме свето-музыкального шоу.

Столичные фонтаны будут работать до 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

В КГГА отметили, что в прошлом году был проведен капитальный ремонт фонтана "Основатели Киева " на Майдане Независимости. Чаша фонтана была частично повреждена во время событий Революции Достоинства. Тогда были выщерблены плиты. Чашу украсили украинским гранитом с Танского месторождения.