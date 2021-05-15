Больше всего новых случаев ковида обнаружили в Киеве и в Харьковской области

Летальных случаев - 322.

За прошедшие сутки, 14 мая, в Украине было зарегистрировано 6 796 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 347 детей и 233 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 322.

Больше всего подтвержденных случаев обнаружили в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Полная статистика по регионам:

  • г. Киев - 544 случая;
  • Винницкая область - 141 случай;
  • Волынская область -206 случаев;
  • Днепропетровская область - 518 случаев;
  • Донецкая область - 480 случаев;
  • Житомирская область - 140 случаев;
  • Закарпатская область - 97 случаев;
  • Запорожская область - 342 случая;
  • Ивано-Франковская область - 115 случаев;
  • Киевская область - 318 случаев;
  • Кировоградская область - 95 случаев;
  • Луганская область - 159 случаев;
  • Львовская область - 432 случая;
  • Николаевская область - 212 случаев;
  • Одесская область - 351 случай;
  • Полтавская область - 298 случаев;
  • Ровенская область - 353 случая;
  • Сумская область - 190 случаев;
  • Тернопольская область - 153 случая;
  • Харьковская область - 630 случаев;
  • Херсонская область - 186 случаев;
  • Хмельницкая область - 192 случая;
  • Черкасская область - 345 случаев;
  • Черновицкая область - 88 случаев;
  • Черниговская область - 211 случаев.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 197 человек, выздоровели 17 202 человека и было проведено 76 496 тестирований: методом ПЦР - 34 108, методом ИФА - 14 028 и 28 360 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

За все время пандемии в Украине заболели 2 150 244 человека, выздоровели - 1 849 803, летальных случаев - 47 942 и было проведено 9 824 399 ПЦР-тестирований.

Напомним, за четверг, 13 мая, в Украине провели 33 889 ПЦР-тестов и обнаружили 7 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. 287 человек с ковидом умерли.

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