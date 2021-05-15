Больше всего новых случаев ковида обнаружили в Киеве и в Харьковской области

За прошедшие сутки, 14 мая, в Украине было зарегистрировано 6 796 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 347 детей и 233 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 322.

Больше всего подтвержденных случаев обнаружили в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Полная статистика по регионам:

г. Киев - 544 случая;

- 544 случая; Винницкая область - 141 случай;

Волынская область -206 случаев;

Днепропетровская область - 518 случаев;

Донецкая область - 480 случаев;

Житомирская область - 140 случаев;

Закарпатская область - 97 случаев;

Запорожская область - 342 случая;

Ивано-Франковская область - 115 случаев;

Киевская область - 318 случаев;

Кировоградская область - 95 случаев;

Луганская область - 159 случаев;

Львовская область - 432 случая;

Николаевская область - 212 случаев;

Одесская область - 351 случай;

Полтавская область - 298 случаев;

Ровенская область - 353 случая;

Сумская область - 190 случаев;

Тернопольская область - 153 случая;

Харьковская область - 630 случаев;

Херсонская область - 186 случаев;

Хмельницкая область - 192 случая;

Черкасская область - 345 случаев;

Черновицкая область - 88 случаев;

Черниговская область - 211 случаев.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 197 человек, выздоровели 17 202 человека и было проведено 76 496 тестирований: методом ПЦР - 34 108, методом ИФА - 14 028 и 28 360 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

За все время пандемии в Украине заболели 2 150 244 человека, выздоровели - 1 849 803, летальных случаев - 47 942 и было проведено 9 824 399 ПЦР-тестирований.

Напомним, за четверг, 13 мая, в Украине провели 33 889 ПЦР-тестов и обнаружили 7 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. 287 человек с ковидом умерли.