Больше всего новых случаев ковида обнаружили в Киеве и в Харьковской области
Летальных случаев - 322.
За прошедшие сутки, 14 мая, в Украине было зарегистрировано 6 796 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 347 детей и 233 медработника.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Летальных случаев - 322.
Больше всего подтвержденных случаев обнаружили в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.
Полная статистика по регионам:
- г. Киев - 544 случая;
- Винницкая область - 141 случай;
- Волынская область -206 случаев;
- Днепропетровская область - 518 случаев;
- Донецкая область - 480 случаев;
- Житомирская область - 140 случаев;
- Закарпатская область - 97 случаев;
- Запорожская область - 342 случая;
- Ивано-Франковская область - 115 случаев;
- Киевская область - 318 случаев;
- Кировоградская область - 95 случаев;
- Луганская область - 159 случаев;
- Львовская область - 432 случая;
- Николаевская область - 212 случаев;
- Одесская область - 351 случай;
- Полтавская область - 298 случаев;
- Ровенская область - 353 случая;
- Сумская область - 190 случаев;
- Тернопольская область - 153 случая;
- Харьковская область - 630 случаев;
- Херсонская область - 186 случаев;
- Хмельницкая область - 192 случая;
- Черкасская область - 345 случаев;
- Черновицкая область - 88 случаев;
- Черниговская область - 211 случаев.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2 197 человек, выздоровели 17 202 человека и было проведено 76 496 тестирований: методом ПЦР - 34 108, методом ИФА - 14 028 и 28 360 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
За все время пандемии в Украине заболели 2 150 244 человека, выздоровели - 1 849 803, летальных случаев - 47 942 и было проведено 9 824 399 ПЦР-тестирований.
Напомним, за четверг, 13 мая, в Украине провели 33 889 ПЦР-тестов и обнаружили 7 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. 287 человек с ковидом умерли.