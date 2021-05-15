В киевские больницы госпитализировали еще 48 больных коронавирусом

Умерли 14 жители столицы.

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 544 больных коронавирусом. Умерли 14 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, говорится на сайте Киевсовета.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 112, в Голосеевском - 87 и в Святошинском районе - 77 случаев", - отметил мэр столицы.

Заболели 299 женщин в возрасте от 19 до 92 лет и 221 мужчина в возрасте от 21 до 86 лет. А также 13 девочек от одного месяца до 16 лет и 11 мальчиков в возрасте от 1 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 48 больных коронавирусом, а также 129 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1 002 человека. Всего коронавирус преодолели 131 963 жителя столицы.

"Всего за период пандемии в городе 4 919 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 201 753", - добавил Кличко.

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