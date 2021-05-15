С начала мая на водоемах погибли 43 украинца

Среди них трое детей.

На водоемах Украины продолжают гибнуть люди, с начала мая из воды извлечены уже 43 утонувших, среди них трое детей.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Теплая погода традиционно побуждает граждан отправляться на отдых к водоемам. В основном это ближайшие к месту жительства реки, озера, или же пруды. Однако удобно не значит безопасно. Именно поэтому наибольшее количество трагических случаев фиксируется именно на таких "диких" местах отдыха", - отметили спасатели.

Фото: dsns.gov.ua

В частности, 14 мая в Винницкой области, в с. Пляцина Барского района во время купания в пруду утонул мальчик 2008 года рождения.

На Киевщине в этот же день от правоохранителей спасателям поступило сообщение о том, что на р. Днепр в Переяславе утонул мужчина 1955 года рождения.

А в Николаеве водолазы вытащили утопленника 1963 года рождения из р. Ингул.

"Поэтому во всех областях Украины усиленно проводится разъяснительная профилактическая работа среди граждан, во время которой специалисты ГСЧС призывают людей не подвергать свои жизни опасности, отдыхая у водоемов", - добавили чрезвычайники.

Фото: dsns.gov.ua

В ГСЧС просят неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения.

В частности, запрещено купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей, вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены, прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого, и купаться в одиночку.

А также: использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания, плавать на плавсредствах около пляжей и других мест, не отведенных для купания, употреблять спиртные напитки до и во время купания и подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания.

Фото: dsns.gov.ua

Нельзя допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног, подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться, детям, не умеющим плавать, заходить глубже, чем по пояс и разрешать купание детей без сопровождения взрослых.

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