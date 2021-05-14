В Киеве активисты и пациенты с ВИЧ провели традиционную акцию у мемориала "Красная Лента"

За 20 лет в Украине удалось спасти 150 тысяч пациентов с ВИЧ/СПИД благодаря АРВ-терапии.

За последние 20 лет в Украине 150 тысяч пациентов с ВИЧ/СПИД, туберкулезом, гепатитом удалось спасти благодаря доступу к бесперебойному лечению, АРВ-терапии. В то время, как от СПИДа с 1987 года по 2020-й умерли 53 547 человек.

Об этом сообщила крупнейшая пациентская организация БУ «100% Жизнь».

14 мая, во Всемирный день памяти жертв СПИДа, активисты хотят сделать акцент именно на статистике живых, а не мертвых. Сегодня они вместе с партнерами и пациентами с ВИЧ провели традиционную акцию у мемориала "Красная Лента" в Киеве .

"100% Жизнь" уже 20 лет борется за бесперебойное лечение - АРВ-терапию для четверти миллиона украинцев с ВИЧ. Ради этого мы объединяем международных доноров, партнеров, власть. Несмотря на то, что Украина до сих пор занимает одно из первых мест в Европе по количеству ВИЧ-положительных, темпы смертности снижаются. Поэтому наша цель - делать все, чтобы не терять людей. Сейчас фактически происходит "эпидемия в эпидемии". Во время COVID-19 люди с ВИЧ более уязвимы. Поэтому необходимо обеспечить доступ к вакцинации и бесперебойный доступ к АРВ-терапии", - подчеркнул глава координационного совета БО "100% Жизнь" Дмитрий Шерембей.

Отмечается, что сегодня Украина страдает от эпидемии COVID-19, во время которой люди с ВИЧ становятся наиболее уязвимыми.

"Чтобы защитить от другой пандемии, пациентам с ВИЧ необходимо обеспечить вакцинацию от COVID-19 и усовершенствовать схему предоставления АРВ-терапии. Поскольку из-за локдаунов не все могут вовремя добираться до СПИД-центров и получать терапию. Поэтому, по мнению активистов, важно выдавать АРВ -терапию на максимально возможное время, чтобы уменьшить для пациентов с ВИЧ количество контактов и необходимость приходить за терапией чаще", - говорится в сообщении.

Активисты добавляют, что за 20 лет борьбы с эпидемией ВИЧ Украина сделала значительные шаги для защиты и поддержки ВИЧ-положительных пациентов: доступные лекарства и услуги позволяют людям с ВИЧ прожить полноценную жизнь на 100%. Во времена двойной эпидемии (ВИЧ и COVID-19) активисты призывают всех партнеров вместе сохранить эти достижения.

"Государство взяло на себя обязательство обеспечивать лечением пациентов с ВИЧ. В Украине действуют современные протоколы лечения ВИЧ-инфекции, и в случае положительного теста, пациент может сразу рассчитывать на доступ к АРВ-терапии. В Украине лечение доступно и является бесплатным. Благодаря проведению медицинской реформы, сопровождение лечения пациентов с ВИЧ можно получать через врачей первичного звена", - заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По предварительным данным, на начало 2020 года в Украине проживает 251 168 человек с ВИЧ. По состоянию на 1 января 2020 года, 136 105 ВИЧ-позитивных украинцев получают лечение АРВ-терапией (тогда как еще в 2009 году - 15 871 человек). Терапия позволяет людям с ВИЧ жить в условиях бесперебойного приема препаратов.

Напомним, Центр общественного здоровья Минздрава 1 февраля обнародовал на Prozorro тендер на проведение "биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами" ожидаемой стоимостью 10,24 млн гривен.

США за 13 лет вложили $ 250 млн в программы прекращения эпидемии ВИЧ в Украине.