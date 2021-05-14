В Николаеве нашли убитым историка и краеведа Владимира Щукина
Тело мужчины найдено в собственной квартире.
В Николаеве нашли мертвым известного ученого, кандидата исторических наук, краеведа Владимира Щукина.
Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
"Не хочется верить в то, что неизвестными злоумышленниками прерван жизненный путь талантливого педагога, блестящего историка, одаренного исследователя Владимира Щукина. Покойтесь с Богом, учитель...", - написал Креминь.
Как прокомментировал Креминь "Укринформу", Щукин был преподавателем в Национальном университете имени Сухомлинского, заведовал кафедрой в Николаевском институте права Одесской национальной юридической академии, был автором целого ряда книг и научных трудов.
В Национальной полиции области рассказали, что 14 мая около 7:00 к ним позвонил житель дома по пр. Центральному и сообщил, что дверь квартиры его соседа открыта, а сам он лежит на полу.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство Николаевского районного управления. Эксперт, осмотрев тело 67-летнего мужчины, обнаружил телесные повреждения головы и ножевые ранения.
Сейчас следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) и проводится расследование.
Напомним, в октябре 2016 года на Харькове убили доктора физико-математических наук и его сына. Тела со следами насильственной смерти нашли в квартире.