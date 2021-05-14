Украинец пытался вывезти в Румынию торт "Наполеон", начиненный сигаретами

Обнаружить спрятанное помог сканер.

Украинец пытался вывезти в Румынию торт "Наполеон", начиненный сигаретами
Фото: dpsu.gov.ua

Вчера, 13 мая, в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда совместно с таможенниками обнаружили торт, внутри которого были сигареты.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Изобретательный украинец вез в Румынию гостинец - на вид обычный торт «Наполеон», но оказалось, что «кулинарный шедевр» был приготовлен не по классическому рецепту. Главным сырьем для изготовления кондитерского изделия были сигареты. Роль коржей для торта играли 79 пачек сигарет. Сверху «сладкий десерт» был смазан заварным кремом с кондитерской присыпкой. Однако, видимо, такое авторское «кулинарное произведение искусства» не попадет на страницы сборника рецептов", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Изобличить 23-летнего буковинца помог сканер.

Кроме того, еще 79 пачек сигарет, смесь для кальяна и 40 стиков для электронных сигарет были найдены в сумке для переноски оргтехники. Товары оценили более чем в 11 тысяч гривен, они изъяты.

Напомним, в апреле на Закарпатье задержали контрабандистов, пытавшихся переместить партию сигарет дроном.

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