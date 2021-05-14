В аэропорту "Борисполь" задержали курьера с кокаином на 11,5 млн гривен

Гражданин Турции летел из Бразилии транзитом через Катар.

Правоохранительные органы задержали в аэропорту "Борисполь" гражданина Турции, который транзитом через Доху вез из Бразилии 2,8 кг кокаина.

Об этом сообщается на сайтах Госпогранслужбы и Службы безопасности Украины.

Мужчина прилетел в Украину рейсом "Доха - Киев ".

После прохождения пограничного контроля его отправили на досмотр багажа, во время которого в стенках чемодана обнаружили пакеты с кокаином. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более 11,5 миллиона гривен.

Наркокурьера задержали, ему инкриминируют ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что в апреле в "Борисполе" задержали наркокурьера, который вез килограмм кокаина в желудке.

В том же месяце в Днепре изъяли самую крупную партию амфетамина в истории Украины - 120 кг наркотика и прекурсоры еще для 700 кг.