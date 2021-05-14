?В Одессе задержали банду, участники которой под видом таксистов грабили пьяных пассажиров

После того, как потенциальная жертва садилась в авто, ей предлагали продолжить употреблять спиртное и проехаться по ночному городу.

Правоохранители задержали в Одессе преступную группировку, участники которой совершали грабежи и разбои на территории города - они грабили посетителей развлекательных заведений под видом водителей такси.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Организовал группировку 27-летний мужчина. Вместе с тремя ранее судимыми гражданами они "работали" под видом водителей такси ночью и рано утром. Задержали злоумышленников сразу после совершения очередного преступления.

"По данным правоохранителей, организатор и участники группировки в возрасте от 25-ти до 28-ми лет - жители других регионов, «специализировались» на грабежах и разбойных нападениях, неоднократно были осуждены за имущественные преступления и познакомились в местах отбывания наказаний. Пострадавших злоумышленники выбирали из посетителей развлекательных заведений, в основном - в центре города. Действовали по следующему сценарию: после того, как потенциальная жертва садилась в авто, злоумышленники предлагали продолжить употреблять спиртные напитки и проехаться по ночному городу. Как только граждане теряли бдительность, участники банды забирали их имущество: мобильные телефоны, золотые украшения, банковские карточки и тому подобное. Иногда злоумышленники применяли и силу. После совершенного бежали с места преступления на автомобиле с иностранной регистрацией", - рассказали в полиции.

Фото: npu.gov.ua

Затем злоумышленники сбывали награбленное в ломбард через знакомую работницу. Имея доступ к телефонам потерпевших, злоумышленники также разблокировали их кредитки и снимали наличные.

Сегодня, 14 мая, при силовой поддержке КОРДа и участии работников патрульной полиции, трех фигурантов задержали после очередного преступления. Они применили оружие в отношении одессита, который вышел из развлекательного заведения. Трех злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Фото: npu.gov.ua

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Проводятся обыски по месту жительства и в автомобилях участников группировки. Принимаются меры для задержания и привлечения к ответственности всех участников группировки.

Процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, осуществляет Одесская областная прокуратура. За содеянное действующим законодательством предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко обокрали в поезде, похитив 20 тысяч гривен наличными и банковские карты.