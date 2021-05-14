В Киеве залило горячей водой Пушкинскую улицу

Авария произошла на трубопроводе, проложенном еще в 1951 году.

В Киеве в пятницу, 14 мая, прорвало трубу с горячей водой на Пушкинской улице.

Как сообщается на сайте КГГА, повреждение теплоносителя в районе домов №19 и №22 произошло около 10:45.

Через 10 минут место повреждения локализовали, для этого пришлось отключить горячую воду для четырех соседних домов.

Трубопровод, где произошла авария, был проложен 70 лет назад - в 1951 году.

По данным "Киевтеплоэнерго", в столице Украины 80% тепловых сетей исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

За последних два года предприятие заменило 270 км теплосетей. Вместо старых прокладывают новые предварительно изолированные трубы с запорной арматурой европейского образца и системой аварийной сигнализации.