В Украине более 7,5 тыс. новых случаев ковида, привиты еще 21,5 тыс. человек

Выздоровели за сутки 15 958 пациентов, госпитализированы 2 195 человек, 287 человек с ковидом умерли.

В Украине более 7,5 тыс. новых случаев ковида, привиты еще 21,5 тыс. человек
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине провели 33 889 ПЦР-тестов и обнаружили 7 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 336 детей и 216 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Выздоровели за сутки 15 958 пациентов, госпитализированы 2 195 человек, 287 человек с ковидом умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирусной болезнью заболели 2 143 448 человек, выздоровели 1 832 601 человек, зафиксировано 47 620 летальных случаев.

13 мая в Украине против COVID-19 были привиты 21 587 человек. Прививки проводились 237 мобильными бригадами по иммунизации и 731 пунктом вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании прививки получили 918 164 человека, 8 358 человек завершили вакцинацию. В список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 017 человек.

Количество заболеваний и количество прививок за сутки:

  • г. Киев - 681 случай / 2249 прививок;
  • Винницкая область - 126 случаев / 554 прививки;
  • Волынская область - 228 случаев / 884 прививки;
  • Днепропетровская область - 487 случаев / 1222 прививки;
  • Донецкая область - 445 случаев / 1244 прививки;
  • Житомирская область - 211 случаев / 989 прививок;
  • Закарпатская - 105 случаев / 1337 прививок;
  • Запорожская область - 301 случай / 705 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 186 случаев / 1339 прививок;
  • Киевская область - 301 случай / 944 прививки;
  • Кировоградская область - 127 случаев / 314 прививок;
  • Луганская область - 186 случаев / 557 прививок;
  • Львовская область - 350 случаев / 1384 прививки;
  • Николаевская область - 285 случаев / 471 прививка;
  • Одесская область - 368 случаев / 984 прививки;
  • Полтавская область - 325 случаев / 926 прививок;
  • Ровенская область - 357 случаев / 944 прививки;
  • Сумская область - 249 случаев / 422 прививки;
  • Тернопольская область - 200 случаев / 896 прививок;
  • Харьковская область - 665 случаев / 649 прививок;
  • Херсонская область - 250 случаев / 34 прививки;
  • Хмельницкая область - 334 случая / 1037 прививок;
  • Черкасская область - 449 случаев / 468 прививок;
  • Черновицкая область - 95 случаев / 478 прививок;
  • Черниговская область - 251 случай / 556 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Минздрав хочет углубить анализ антител к ковиду, желающих будут тестировать бесплатно.

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