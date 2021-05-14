Николаевскую область снова отнесли к "оранжевой" зоне

В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

Министерство здравоохранения снова отнесло к "оранжевой" зоне карантина Николаевскую область. Там превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

Согласно таблице Минздрава, 13 мая коэффициент составил 20,06% при максимально допустимых 20%.

Фото: Минздрав

"Оранжевая" зона не предусматривает дополнительных ограничений по отношению к "желтой", если их самостоятельно не введет местная власть.

Николаевщина добавилась к "оранжевым" регионам 10 мая, однако затем все области смогли попасть в "желтую зону". Последними из "оранжевой" зоны в "желтую" перешли Николаевская и Черкасская области.

Напомним, что 11 мая глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что из-за майских праздников в Украине наблюдается определенный рост заболеваемости ковидом. За последние сутки было зафиксировано более 7 тысяч новых заболевших.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"
Во Франковске взорвали автомобиль выстрелом из РПГВо Франковске взорвали автомобиль выстрелом из РПГ
В Черкассах горел шелковый комбинатВ Черкассах горел шелковый комбинат
На Закарпатье погибли 8 млн пчел, которых отправили "Укрпочтой"На Закарпатье погибли 8 млн пчел, которых отправили "Укрпочтой"
В Киеве проверяют информацию о "минировании" аэропорта "Киев" и ряда медучрежденийВ Киеве проверяют информацию о "минировании" аэропорта "Киев" и ряда медучреждений
Блок рекламы


Похожие новости
Николаевскую область добавили в список "оранжевых зон"Николаевскую область добавили в список "оранжевых зон"
Последняя область Украины выходит из "красной" зоныПоследняя область Украины выходит из "красной" зоны
В "красной" карантинной зоне в Украине находятся 7 областейВ "красной" карантинной зоне в Украине находятся 7 областей
В Германии снова отменили Октоберфест из-за пандемииВ Германии снова отменили Октоберфест из-за пандемии
С завтрашнего дня Одесская область выходит из "красной" карантинной зоны, - НемчиновС завтрашнего дня Одесская область выходит из "красной" карантинной зоны, - Немчинов
Киевская область продолжила усиленный карантин до 30 апреляКиевская область продолжила усиленный карантин до 30 апреля
Черновицкая область выходит из "красной" зоны 22 апреляЧерновицкая область выходит из "красной" зоны 22 апреля
В "красной" карантинной зоне - Киев и 12 областейВ "красной" карантинной зоне - Киев и 12 областей
Книжный Арсенал снова перенесли из-за коронавирусаКнижный Арсенал снова перенесли из-за коронавируса
Основатель крупнейшей в США финансовой пирамиды Мейдофф умер в тюрьме в возрасте 82 летОснователь крупнейшей в США финансовой пирамиды Мейдофф умер в тюрьме в возрасте 82 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости