Николаевскую область снова отнесли к "оранжевой" зоне

Министерство здравоохранения снова отнесло к "оранжевой" зоне карантина Николаевскую область. Там превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

Согласно таблице Минздрава, 13 мая коэффициент составил 20,06% при максимально допустимых 20%.

Фото: Минздрав

"Оранжевая" зона не предусматривает дополнительных ограничений по отношению к "желтой", если их самостоятельно не введет местная власть.

Николаевщина добавилась к "оранжевым" регионам 10 мая, однако затем все области смогли попасть в "желтую зону". Последними из "оранжевой" зоны в "желтую" перешли Николаевская и Черкасская области.

Напомним, что 11 мая глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что из-за майских праздников в Украине наблюдается определенный рост заболеваемости ковидом. За последние сутки было зафиксировано более 7 тысяч новых заболевших.