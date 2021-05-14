Позитив рассказал о личной жизни после развода

Позитив прокомментировал развод с супругой, который произвел огромное впечатление на поклонников артиста. Девушки тут же обрадовались этой новости, мечтая заполучить известного красавчика. Алексей Завгородний признался, есть ли у него кто-то сейчас.

“Она меня предупредила“: Позитив признался, встречается ли с кем-то после развода

В интервью экс-участник группы "Время и Стекло" рассказал о личной жизни, а также признался, какие у него сейчас отношения с бывшей супругой. По словам Позитива, на сегодняшнее время он одинок и ни с кем не встречается.

Артист признался, что решение, как объявить о разводе, было принято вместе с Анной Андрийчук, которая объявила о разводе в реалити-шоу Насти Каменских "Девочки рулят".

“Она меня предупредила“: Позитив признался, встречается ли с кем-то после развода

"Она меня, конечно же, предупредила, в том, что "я собираюсь это сделать вот так". Я не совсем сторонник хайпа и таких вещей. Это действительно был очень милый выпуск и мне он очень понравился. Аня мне рассказала, о чем она будет говорить. Мне не стоило что-то добавлять, потому что она все сказала правильно. Это наша общая мысль такая", - рассказал в интервью Позитив.

Решение о разводе влюбленные принимали вместе, и оно далось им нелегко, так как они оба были вместе с подросткового возраста. Сейчас между экс-супругами теплые отношения, ведь они понимают, что в будущем им придется очень часто встречаться: на светских мероприятиях и в компаниях общих друзей.

Напомним, жена Позитива отреагировала на слова певца об их расставании.


Анастасия Березовская, Тудей

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