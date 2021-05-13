На станции киевского метро "Лесная" женщина родила ребенка

До приезда врачей полицейские и "неравнодушная гражданка" находились возле молодой мамы и младенца.

На станции киевского метро "Лесная" женщина родила ребенка
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В подземном переходе на станции киевского метро "Лесная" 23-летняя киевлянка родила ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

"Вчера вечером около 20:00 полицейские, несшие службу на станции метро "Лесная", услышали крики о помощи. Правоохранители мгновенно среагировали и обнаружили на полу в подземном переходе женщину с младенцем. Работники полиции принесли женщине одеяло, воду, необходимые предметы гигиены и вызвали врачей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до приезда врачей полицейские и "неравнодушная гражданка" постоянно находились возле молодой мамы и следили за ее состоянием и новорожденным.

Сейчас и роженица, и ее ребенок находятся в больнице. Они чувствуют себя хорошо.

Напомним, ранее пассажирка электрички родила ребенка на платформе станции "Дарница" в Киеве. Роды принимали дежурная по станции и один из пассажиров.

В феврале украинка приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок.

А позже в Киеве врач "принимал" роды по Skype, потому что женщина решила рожать дома.

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