За сутки в Украине зафиксировано 6 813 новых случаев ковида, 20 386 человек получили прививки
Госпитализированы за сутки 2 569 человек, 346 пациентов умерли.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 289 детей и 160 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 2 569 человек, выздоровели - 19 507, 346 пациентов умерли. Также за сутки было проведено 89 490 тестирований, в частности, методом ПЦР - 35 366, методом ИФА - 15261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 38 863.
За все время пандемии в Украине заболели - 2 135 886 человек, выздоровели - 1 816 643. От осложнений заболевания умерли 47 333 человека. Всего было проведено 9 756 402 ПЦР-тестирования.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.
Также за минувшие сутки 20 386 человек получили прививки. Всего с начала кампании вакцинованы 901 107 граждан, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 3 828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- г. Киев - 726 случаев / 1610 прививок;
- Винницкая область - 128 случаев / 715 прививок;
- Волынская область - 226 случаев / 515 прививок;
- Днепропетровская область - 553 случая / 1550 прививок;
- Донецкая область - 587 случаев / 996 прививок;
- Житомирская область - 118 случаев / 1052 прививки;
- Закарпатская - 104 случая / 681 прививка;
- Запорожская область - 432 случая / 1351 прививка;
- Ивано-Франковская область - 170 случаев / 906 прививок;
- Киевская область - 260 случаев / 869 прививок;
- Кировоградская область - 117 случаев / 527 прививок;
- Луганская область - 126 случаев / 448 прививок;
- Львовская область - 259 случаев / 1221 прививка;
- Николаевская область - 244 случая / 738 прививок;
- Одесская область - 196 случаев / 1199 прививок;
- Полтавская область - 307 случаев / 522 прививки;
- Ровенская область - 459 случаев / 676 прививок;
- Сумская область - 159 случаев / 400 прививок;
- Тернопольская область - 129 случаев / 893 прививки;
- Харьковская область - 635 случаев / 899 прививок;
- Херсонская область - 158 случаев / 75 прививок;
- Хмельницкая область - 232 случая / 965 прививок;
- Черкасская область - 327 случаев / 549 прививок;
- Черновицкая область - 74 случая / 477 прививок;
- Черниговская область - 87 случаев / 552 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на 12 мая 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об определенном росте заболеваемости ковидом из-за майских праздников.
1-4 мая в Украине были выходные из-за совпадения сразу двух государственных праздников - Дня труда и Пасхи. 5 мая в Украине подтвердили 6 тысяч новых случаев ковида, 6 мая - 8,4 тысячи, 7 мая - 8,7 тысячи.
После этого в Украине снова начались длинные выходные в связи с праздником Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, в течение которых количество новых случаев упало ниже 3 тысяч случаев в сутки.