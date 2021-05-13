За сутки в Украине зафиксировано 6 813 новых случаев ковида, 20 386 человек получили прививки

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 289 детей и 160 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 2 569 человек, выздоровели - 19 507, 346 пациентов умерли. Также за сутки было проведено 89 490 тестирований, в частности, методом ПЦР - 35 366, методом ИФА - 15261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 38 863.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 135 886 человек, выздоровели - 1 816 643. От осложнений заболевания умерли 47 333 человека. Всего было проведено 9 756 402 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

Также за минувшие сутки 20 386 человек получили прививки. Всего с начала кампании вакцинованы 901 107 граждан, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 3 828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 726 случаев / 1610 прививок;

- 726 случаев / 1610 прививок; Винницкая область - 128 случаев / 715 прививок;

Волынская область - 226 случаев / 515 прививок;

Днепропетровская область - 553 случая / 1550 прививок;

Донецкая область - 587 случаев / 996 прививок;

Житомирская область - 118 случаев / 1052 прививки;

Закарпатская - 104 случая / 681 прививка;

Запорожская область - 432 случая / 1351 прививка;

Ивано-Франковская область - 170 случаев / 906 прививок;

Киевская область - 260 случаев / 869 прививок;

Кировоградская область - 117 случаев / 527 прививок;

Луганская область - 126 случаев / 448 прививок;

Львовская область - 259 случаев / 1221 прививка;

Николаевская область - 244 случая / 738 прививок;

Одесская область - 196 случаев / 1199 прививок;

Полтавская область - 307 случаев / 522 прививки;

Ровенская область - 459 случаев / 676 прививок;

Сумская область - 159 случаев / 400 прививок;

Тернопольская область - 129 случаев / 893 прививки;

Харьковская область - 635 случаев / 899 прививок;

Херсонская область - 158 случаев / 75 прививок;

Хмельницкая область - 232 случая / 965 прививок;

Черкасская область - 327 случаев / 549 прививок;

Черновицкая область - 74 случая / 477 прививок;

Черниговская область - 87 случаев / 552 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на 12 мая 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об определенном росте заболеваемости ковидом из-за майских праздников.

1-4 мая в Украине были выходные из-за совпадения сразу двух государственных праздников - Дня труда и Пасхи. 5 мая в Украине подтвердили 6 тысяч новых случаев ковида, 6 мая - 8,4 тысячи, 7 мая - 8,7 тысячи.

После этого в Украине снова начались длинные выходные в связи с праздником Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, в течение которых количество новых случаев упало ниже 3 тысяч случаев в сутки.