Дженнифер Лопес и Бен Аффлек – друзья актрисы рассказали о ее новых отношениях

Воссоединения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стало темой номер один не только среди поклонников актеров, но и в СМИ. Папарацци пытаются выяснить, когда между экс-влюбленными снова зародилась связь, и не ради бывшего ли бросила певица своего жениха Алекса Родригеса.

Друзья Дженнифер Лопес открыли правду на отношения певицы с Беном Аффлеком

По информации источника, приближенного к 51-летней Джей Ло, воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека произошло только после того, как она официально разорвала помолвку и отношения с бейсболистом.

"Она не встречалась с Беном, пока все не закончилось с Алексом", - отметил источник. Другой друг звезды сообщил: "Дженнифер поддерживала контакт с Беном до того, как рассталась с Алексом, но это были дружеские беседы, и они не планировали за спиной Алекса, что будут встречаться".

Друзья Дженнифер Лопес открыли правду на отношения певицы с Беном Аффлеком

В конце апреля 2021 года американского актера заметили возле дома Джей Ло в Лос-Анджелесе. На прошлой неделе, по информации источников, Аффлек и Лопес провели несколько дней на горнолыжном курорте в Монтане, где у актера есть собственное шале.

"Она счастлива рядом с ним и любит проводить вместе время", - заявил инсайдер изданию People.

Друзья Дженнифер Лопес открыли правду на отношения певицы с Беном Аффлеком

Парочка пока что не подтвердила, но и не опровергла свою связь, а фанаты по всему миру радуются воссоединению Беннифер – прозвище, которое получили актеры, когда были вместе в начале 00-х.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы папарацци, держась за руки.


Анастасия Березовская, Тудей

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