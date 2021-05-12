В Непале из-за локдауна застряли 107 украинцев, в основном альпинисты и туристы

45 человек разместились в гостиницах Катманду, а остальные находятся в горной местности.

В Непале из-за локдауна застряли 107 украинцев, в основном альпинисты и туристы
Фото: alexcheban.livejournal.com

В Непале в связи с приостановлением международного авиасообщения до 31 мая из-за локдауна вынужденно остались 107 граждан Украины, в основном - альпинисты и туристы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, 45 человек разместились в гостиницах Катманду и обеспечены всем необходимым. Остальные граждане находится в горной местности.

У четырех украинцев был обнаружен COVID-19, им оказывается необходимая помощь. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Николенко отметил, что посольство Украины в Индии поддерживает связь с соотечественниками напрямую или через представителей туристических компаний, которые организовывали поездки. Кроме общей группы в социальной сети, для обработки обращений граждан, застрявших в Непале, и их родственников функционирует круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: 044 238-16-57, 044 238-15-88. Для оказания оперативной консульской помощи украинцам в Катманду также работает почетный консул Украины.

"Дипломаты работают над решением вопроса скорейшего возвращения украинских граждан на родину. В то же время, мы должны понимать, что в Непале действуют строгие карантинные ограничения", - отметил спикер МИД.

Он пояснил, что сейчас прорабатывается возможность выезда украинцев на репатриационных рейсах иностранных государств. Так, запрос на получение разрешения на выполнение чартерных рейсов в Непал подала авиакомпания "Turkish Airlines". Держим это дело на контроле.

Украинская сторона также обратилась к индийскому правительству с просьбой разрешить транзит наших граждан по территории Индии.

"Вокруг ситуации с нашими гражданами в Непале распространяется много недостоверной информации. Хочу всех успокоить - своих на произвол судьбы не оставим", - добавил Николенко.

Напомним, 25 апреля 2015 года в Непале произошло землетрясение, и для эвакуации пострадавших украинское Минобороны выделило самолет Ил-76, однако он несколько раз ломался. В итоге украинцы смогли вернуться домой почти через две недели после землетрясения.

После операции тогдашнему и.о. главы ГСЧС Зоряну Шкиряку пришлось подать в отставку после того, как стало известно, что он взял в Непал свою гражданскую жену. Шкиряк позже вернулся на работу в МВД.

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