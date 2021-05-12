Руководство центра кардиохирургии в Одессе изобличили в вымогательстве денег за бесплатные операции

Схему организовал завотделением больницы и вовлек в нее врачей.

Служба безопасности Украины уличила должностных лиц центра кардиохирургии при Одесской областной больнице в получении денег за бесплатные медицинские услуги.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

По данным следствия, схему организовал завотделением медучреждения, который вовлек также врачей в вымогательство денег с пациентов за оказание услуг, подпадающих под бесплатную медицинскую помощь.

"В частности, по законодательству Украины приобретение протезов, клапанов, шунтов осуществляется за бюджетные средства. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновник получал неправомерную выгоду наличными и лично распределял ее среди врачей, задействованных в схеме. Установлено, что размер неправомерной выгоды зависел от сложности и состояния больных и составлял от 86 до 400 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задержали заведующего отделением в помещении медучреждения при получении $11 тыс. от пациента, которому необходимо было провести операцию на аорте. Во время обысков изъята черновая бухгалтерия, по которой распределяли средства, полученные от больных.

Задержанному сообщено о подозрении, а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в апреле в Киеве задержали завотделением и врача-патологоанатома, которые за вознаграждение обещали подготовить и выдать тело умершего от ковида человека в открытом гробу.