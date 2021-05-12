Во Франковске взорвали автомобиль выстрелом из РПГ

Стрелка пока не нашли.

Фото: if.npu.gov.ua

В Ивано-Франковске выстрелом из ракетного противотанкового гранатомета подорвали автомобиль BMW Х5.

Национальная полиция сообщила, что ЧП произошло около 23:25 во вторник, 11 мая, на Галицкой улице возле реки Быстрица-Солотвинская.

Полицейские установили, что стреляли со стороны берега. Кто это сделал, пока неизвестно.

Следователи расследуют событие в рамках уголовного производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение имущества), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua