В США умер самый старый актер в мире Норман Ллойд

Ему было 106 лет.

В США умер самый старый актер в мире Норман Ллойд
Норман Ллойд
Фото: deadline.com

В Лос-Анджелесе на 107-м году жизни скончался американский актер, продюсер и режиссер Норман Ллойд. Он считался старейшим действующим представителем киноиндустрии, пишет TheGuardian.

Ллойд умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Его актерская карьера продолжалась 97 лет.

По словам продюсера Дина Харгроува, который был другом умершего, Ллойд до последнего участвовал в составах жюри различных конкурсов, в фестивалях и шоу.

Норман Ллойд родился 8 ноября 1914 года. Он известен своей ролью главного злодея в фильме Альфреда Хичкока "Диверсант", вышедшем в 1942 году. Ллойд также сыграл в художественном фильме Чарли Чаплина "Огни Рампы". Однако наибольшую известность актер получил после 60 лет, когда в 1980-е сыграл роль врача в медицинской драме телеканала NBC "Сент-Элсвер".

За свою карьеру Ллойд снялся более чем в 60 фильмах и телешоу. Он также получил премию Венецианского кинофестиваля (1985 год) и дважды номинировался на получение телевизионной премии "Эмми" (1970 и 1974 годы).

Как сообщалось, вчера не стало руководителя Академического музыкально-драматического цыганского театр "Романс" Игоря Крикунова. Причиной смерти художника называют COVID-19.

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