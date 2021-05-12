За сутки в Украине 4 538 новых случаев COVID-19, привиты 18 264 человека

Госпитализированы 1 349 человек, 356 пациентов с ковидом умерли.

За сутки в Украине 4 538 новых случаев COVID-19, привиты 18 264 человека
Фото: kyivcity.gov.ua

Во вторник, 11 мая, в Украине было проведено 38 959 тестов методом ПЦР и выявлено 4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 180 детей и 142 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки выздоровели 19 766 человек, госпитализированы 1 349 человек, 356 пациентов с ковидом умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 129 073 человека, 1 797 136 из них выздоровели, 46 987 - умерли.

В течение 11 мая в Украине против COVID-19 были привиты 18 264 человека. Прививки проводились 192 мобильными бригадами по иммунизации и 809 пунктами вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привиты 882 621 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 928 человек.

По состоянию на 11 мая в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 535 951 человек.

Количество заболеваний и прививок в Киеве и областях:

  • г. Киев - 627 случаев / 1217 прививок;
  • Винницкая область - 63 случая / 850 прививок;
  • Волынская область - 139 случаев / 467 прививок;
  • Днепропетровская область - 211 случаев / 1649 прививок;
  • Донецкая область - 356 случаев / 970 прививок;
  • Житомирская область - 60 случаев / 578 прививок;
  • Закарпатская - 12 случаев / 489 прививок;
  • Запорожская область - 275 случаев / 1190 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 31 случай / 857 прививок;
  • Киевская область - 169 случаев / 619 прививок;
  • Кировоградская область - 52 случая / 458 прививок;
  • Луганская область - 199 случаев / 554 прививки;
  • Львовская область - 136 случаев / 1881 прививка;
  • Николаевская область - 132 случая / 851 прививка;
  • Одесская область - 150 случаев / 886 прививок;
  • Полтавская область - 380 случаев / 616 прививок;
  • Ровенская область - 471 случай / 514 прививок;
  • Сумская область - 58 случаев / 339 прививок;
  • Тернопольская область - 54 случая / 693 прививки;
  • Харьковская область - 345 случаев / 325 прививок;
  • Херсонская область - 31 случай / 50 прививок;
  • Хмельницкая область - 153 случая / 661 прививка;
  • Черкасская область - 304 случая / 591 прививка;
  • Черновицкая область - 65 случаев / 540 прививок;
  • Черниговская область - 65 случаев / 419 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об определенном росте заболеваемости ковидом из-за майских праздников.

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