Адель потеряла отца, с которым перестала общаться 10 лет назад

Отец Адель ушел из семьи, когда она была еще совсем малышкой. После этого девочка общалась с папой, однако их связь окончательно оборвалась в 2011 году. За эти 10 лет Марк Эванс пытался выйти на связь с дочерью после того, как узнал, что страдает от онкологического заболевания, но певица не пошла на контакт. Мужчина умер в возрасте 57 лет, так и не увидев лично своего единственного внука.

Адель потеряла отца, с которым не общалась более 10 лет

Зарубежная пресса сообщила, что из жизни ушел отец 33-летней британской певицы Адель. Известно, что между родственниками были не лучшие отношения, а на протяжении последних 10 лет они и вовсе не общались.

Мужчина ушел из семьи, когда Адель не исполнилось и трех лет. После этого у Марка были проблемы с алкоголем. Окончательно связь между известной артисткой и ее отцом прервалась в 2011 году. Причиной стало его интервью, которое он продал британским таблоидам. Он говорил, что его дочери тяжело найти любовь, так как у него не сложились отношения с ее матерью.

Адель потеряла отца, с которым не общалась более 10 лет

Адель в детстве с отцом

15-кратная лауреатка премии "Грэмми", которая предпочитает не распространяться о своей личной жизни, была крайне огорчена поведением отца, предавшего ее ради денег, и прекратила с ним все контакты. В 2012 году Марк Эванс узнал, что болен раком кишечника, и попытался связаться с дочерью, но она не ответила. Мужчина даже не видел своего внука, рожденного в октябре 2012 года. Последние годы своей жизни он работал водителем-курьером.

Адель потеряла отца, с которым не общалась более 10 лет

Отец Адель

По данным The Sun, несмотря на то, что Адель так и не помирилась с отцом, новости о его смерти очень расстроили артистку.

Напомним, похудевшая Адель показала себя во всей красе в день своего 33-летия.


Анастасия Березовская, Тудей

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