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2021-05-11
Тех, кто записался в "Дії", будут вакцинировать вне очереди в выходные
Предложение подал Степанов, а Зеленский поддержал.
Фото: kyivcity.gov.ua
Людей, которые записались на прививку от коронавируса через "Дію", будут вакцинировать в специально выделенные дни на выходных.
Об этом сообщается на сайте президента Украины по итогам селекторного совещания по поводу ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19.
"На совещании обсудили вакцинацию тех, кто записался на прививку через приложение «Дія». Президент поддержал предложение министра здравоохранения по выделению отдельных дней, а именно - выходных, для вакцинации этих лиц. Таких сейчас 532 тысячи", - говорится в сообщении .
Напомним, что по состоянию на 11 мая в Украине от коронавируса вакцинировали 865,6 тыс. человек, это примерно 2% населения.