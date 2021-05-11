Тех, кто записался в "Дії", будут вакцинировать вне очереди в выходные

Предложение подал Степанов, а Зеленский поддержал.

?Тех, кто записался в "Дії", будут вакцинировать вне очереди в выходные
Фото: kyivcity.gov.ua

Людей, которые записались на прививку от коронавируса через "Дію", будут вакцинировать в специально выделенные дни на выходных.

Об этом сообщается на сайте президента Украины по итогам селекторного совещания по поводу ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19.

"На совещании обсудили вакцинацию тех, кто записался на прививку через приложение «Дія». Президент поддержал предложение министра здравоохранения по выделению отдельных дней, а именно - выходных, для вакцинации этих лиц. Таких сейчас 532 тысячи", - говорится в сообщении .

Напомним, что по состоянию на 11 мая в Украине от коронавируса вакцинировали 865,6 тыс. человек, это примерно 2% населения.

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