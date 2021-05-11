Умер художественный руководитель театра "Романс" Игорь Крикунов

Причиной смерти художника называют COVID-19.

Умер художественный руководитель театра "Романс" Игорь Крикунов
Ігор Крикунов
Фото: facebook.com/diana.popova.104

Во вторник, 11 мая, умер руководитель Академического музыкально-драматического цыганского театра "Романс" Игорь Крикунов. Причиной смерти художника называют COVID-19.

Об этом сообщила советник Киевского городского головы Виталия Кличко по вопросам культуры и развития культурных проектов на общественных началах Диана Попова.

"Сегодня не стало основателя и многолетнего руководителя музыкально-драматического цыганского театра "Романс" Игоря Николаевича Крикунова", - написала она в фейсбуке.

Смерть Крикунова подтвердили Виталий Белоножко, Дмитрий Оськин и другие художники.

Игорь Крикунов - народный артист Украины. Основатель и многолетний художественный руководитель цыганского театра "Романс", основанного в 1994 году. В кино одной из самых известных была его роль Василия в фильме "Цыганка Аза" (1987) режиссера Георгия Кохана.

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