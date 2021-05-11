Украина на Евровидение-2021 имеет приличные шансы на победу

В 2021 году "Евровидение" должно пройти в более-менее привычном порядке, учитывая пандемию коронавируса. По крайней мере, артисты уже прибыли в Роттердам, и вовсю репетируют. После того как группа Go_A, представляющая Украину на конкурсе, провела свою первую репетицию, ее шансы на букмекерском сайте стремительно взлетели.

“Евровидение-2021“: после первой репетиции шансы Украины на победу сильно увеличились

Украинская группа подготовила для конкурса композицию Shum, которую исполнит на украинском языке. В воскресенье, 9 мая, солистка Екатерина Павленко вместе со своим коллективом вышла на сцену Rotterdam Ahoy, чтобы впервые отрепетировать номер на большой сцене.

Видимо, исполнение украинских артистов произвело впечатление, так как ставки букмекеров изменились, и Украина с низов тут же поднялась на 10-ю строчку. В ролике, который появился на youtube-канале Eurovision Song Contest, Екатерина предстала в черном кожаном топе и полупрозрачной юбке, завершив образ зеленой шубкой из искусственного меха. Музыканты и подтанцовка одеты в черно-белые костюмы и прозрачные плащи.


По состоянию на сегодняшний день, 11 мая, Украина в рейтинге опустилась на 11-ю строчку. Следом за ней идет РоSSия. Первое место занимает Мальта, а в тройке лидеров также Франция и Швейцария.

“Евровидение-2021“: после первой репетиции шансы Украины на победу сильно увеличились

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2021" полностью меняет правила в связи с пандемией.


Анастасия Березовская, Тудей

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