В белорусском Будславе горел костел, обрушилась крыша здания

На момент возгорания в костеле прихожан не было.

В белорусском Будславе горел костел, обрушилась крыша здания
Фото: vgr.by

В Беларуси произошел масштабный пожар в костеле в Будславе. Крыша над центральным нефом костела была полностью уничтожена огнем и обрушилась.

Об этом сообщает "БелТА".

С помощью волонтеров из храма вывезли богослужебные принадлежности, иконы, книги и другие вещи, которые можно было вынести. Святыню - образ Матери Божьей Будславской - также перевезли в безопасное место.

На месте пожара работают 12 автоцистерн, 4 автолестницы, 2 автоколенчатых подъемника и насосно-рукавный автомобиль. Огонь удалось локализовать в 11:24.

На момент возгорания в костеле прихожан не было.

Фото: vgr.by

Будславский костел - памятник позднего барокко в Беларуси. Его архитектура признана уникальной и не имеет аналогов на территории всей бывшей Речи Посполитой.

Напомним, 19 января в селе Новоалександровка Днепропетровской области произошел пожар в храме Святого Феодосия Черниговского.

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