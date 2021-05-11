В роSSийской школе произошла стрельба, жертвами стали ученики и учитель (обновлено)

В роSSийском городе Казань в гимназии №175 произошла стрельба. По официальным данным на сайте казанского горсовета, погибли восемь человек - семеро учеников и учитель. СМИ сначала сообщали о 9 жертв, по данным агентства ТАСС - 11.

Еще 21 человек получил ранения, всех госпитализировали.

По информации издания Baza, стрельбу устроил 17-летний Ильназ Галявиев. На данный момент он задержан. При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки он заложил бомбу, однако эта информация не подтвердилась.

При этом "Интерфакс" утверждал, что нападавших могло быть двое.

"Предварительно, на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второй может оставаться в здании учебного заведения на третьем этаже", - рассказал собеседник агентства.

"РИА Новости" передают, что после стрельбы в школе произошел взрыв, людей из здания эвакуировали. Второй вероятный стрелок, по данным издания, оставался некоторое время в здании школы.

Обновлено. Позже стало известно, что второго нападающего застрелили силовики.

Напомним, осенью 2018 года 18-летний ученик колледжа в оккупированном Крыму Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехе, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка.