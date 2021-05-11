Том Круз вернул три "Золотых глобуса" из-за скандала с жюри премии

С конца 1990-х ассоциация не предложила вступить в ее ряды ни одному темнокожему.

Американский киноактер Том Круз вернул свои награды "Золотой глобус" Голливудской ассоциации иностранных журналистов (HFPA) в знак протеста против отсутствия расового разнообразия в жюри организации, которое раздает кинопремии.

Об этом сообщает CNN.

HFPA состоит из 86 журналистов-членов ассоциации. В настоящее время, как пишет The Hollywood Reporter, в ней нет темнокожих.

Скандал разгорелся в феврале, после публикации The Los Angeles Times о том, что с конца 1990-х ассоциация не предложила вступить в ее ряды ни одному темнокожему. Кроме того, в материале шла речь о финансовых схемах HFPA - называли крайне большие гонорары членов ассоциации.

После выхода материала телекомпания NBC, которая вела трансляцию церемонии вручения премии, отказалась это делать в 2022 году. Телеканал заявил, что готов провести трансляцию в 2023 году, если в состав жюри внесут изменения.

Перед этим актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что не будет сотрудничать с HFPA из-за "сексистских вопросов".

Том Круз за всю карьеру получал статуэтки "Золотого глобуса" трижды: за лучшую мужскую роль в фильмах "Джерри Маґвайр" в 1997 году и "Рожденный четвертого июля" в 1990-м, а также за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Магнолия" в 2000 году.