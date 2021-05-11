За сутки в Украине зафиксировали 2 208 новых случаев ковида, 2 194 человека получили прививки

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 89 детей и 34 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы были 1 084 человека, летальных случаев - 119. Выздоровели - 8 617 человек. За сутки было проведено 21 974 тестирования, в частности, методом ПЦР - 13 349, методом ИФА - 3 467, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 158.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 124 535 человек, выздоровели - 1 777 370. От осложнений заболевания умерли 46 631 человек. Всего было проведено 9 682 286 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

2 194 человека получили прививки. Всего с начала кампании вакцинированы 865 590 человек, из них получили 1 дозу - 865 588 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 98 случаев / 0 прививок;

- 98 случаев / 0 прививок; Винницкая область - 39 случаев / 0 прививок;

Волынская область - 105 случаев / 52 прививки;

Днепропетровская область - 191 случай / 452 прививки;

Донецкая область - 325 случаев / 10 прививок;

Житомирская область - 16 случаев / 54 прививки;

Закарпатская - 43 случая / 93 прививки;

Запорожская область - 169 случаев / 24 прививки;

Ивано-Франковская область - 31 случай / 20 прививок;

Киевская область - 76 случаев / 50 прививок;

Кировоградская область - 67 случаев / 156 прививок;

Луганская область - 15 случаев / 0 прививок;

Львовская область - 50 случаев / 592 прививки;

Николаевская область - 132 случая / 107 прививок;

Одесская область - 86 случаев / 90 прививок;

Полтавская область - 97 случаев / 74 прививки;

Ровенская область - 76 случаев / 40 прививок;

Сумская область - 51 случай / 66 прививок;

Тернопольская область - 62 случая / 80 прививок;

Харьковская область - 213 случаев / 103 прививки;

Херсонская область - 38 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 0 случаев / 20 прививок;

Черкасская область - 128 случаев / 11 прививок;

Черновицкая область - 63 случая / 30 прививок;

Черниговская область - 37 случаев / 70 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на 10 мая 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 531 754 человека.

Напомним, по состоянию на субботу, 8 мая, все области Украины вышли из "красной" карантинной зоны. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин будет продлен до августа. Он отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это происходило в минувшую волну заболеваемости.