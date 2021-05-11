За сутки в Украине зафиксировали 2 208 новых случаев ковида, 2 194 человека получили прививки

Выздоровели - 8 617 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 2 208 новых случаев ковида, 2 194 человека получили прививки
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 89 детей и 34 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы были 1 084 человека, летальных случаев - 119. Выздоровели - 8 617 человек. За сутки было проведено 21 974 тестирования, в частности, методом ПЦР - 13 349, методом ИФА - 3 467, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 158.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 124 535 человек, выздоровели - 1 777 370. От осложнений заболевания умерли 46 631 человек. Всего было проведено 9 682 286 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

2 194 человека получили прививки. Всего с начала кампании вакцинированы 865 590 человек, из них получили 1 дозу - 865 588 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 98 случаев / 0 прививок;
  • Винницкая область - 39 случаев / 0 прививок;
  • Волынская область - 105 случаев / 52 прививки;
  • Днепропетровская область - 191 случай / 452 прививки;
  • Донецкая область - 325 случаев / 10 прививок;
  • Житомирская область - 16 случаев / 54 прививки;
  • Закарпатская - 43 случая / 93 прививки;
  • Запорожская область - 169 случаев / 24 прививки;
  • Ивано-Франковская область - 31 случай / 20 прививок;
  • Киевская область - 76 случаев / 50 прививок;
  • Кировоградская область - 67 случаев / 156 прививок;
  • Луганская область - 15 случаев / 0 прививок;
  • Львовская область - 50 случаев / 592 прививки;
  • Николаевская область - 132 случая / 107 прививок;
  • Одесская область - 86 случаев / 90 прививок;
  • Полтавская область - 97 случаев / 74 прививки;
  • Ровенская область - 76 случаев / 40 прививок;
  • Сумская область - 51 случай / 66 прививок;
  • Тернопольская область - 62 случая / 80 прививок;
  • Харьковская область - 213 случаев / 103 прививки;
  • Херсонская область - 38 случаев / 0 прививок;
  • Хмельницкая область - 0 случаев / 20 прививок;
  • Черкасская область - 128 случаев / 11 прививок;
  • Черновицкая область - 63 случая / 30 прививок;
  • Черниговская область - 37 случаев / 70 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на 10 мая 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 531 754 человека.

Напомним, по состоянию на субботу, 8 мая, все области Украины вышли из "красной" карантинной зоны. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин будет продлен до августа. Он отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это происходило в минувшую волну заболеваемости.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За сутки в Украине обнаружили 8 404 новых случая ковида, вакцинировали 38 тысяч человекЗа сутки в Украине обнаружили 8 404 новых случая ковида, вакцинировали 38 тысяч человек
Двое мужчин отобрали у киевлянина сумку с 5 млн гривенДвое мужчин отобрали у киевлянина сумку с 5 млн гривен
В Черкассах горел шелковый комбинатВ Черкассах горел шелковый комбинат
В Киеве проверяют информацию о "минировании" аэропорта "Киев" и ряда медучрежденийВ Киеве проверяют информацию о "минировании" аэропорта "Киев" и ряда медучреждений
В Индии зафиксировали новый антиреконд по суточной смертности из-за ковида, в половине штатов - локдаунВ Индии зафиксировали новый антиреконд по суточной смертности из-за ковида, в половине штатов - локдаун
Блок рекламы


Похожие новости
1 019 украинок получили звание "Мать-героиня"1 019 украинок получили звание "Мать-героиня"
В Индии зафиксировали новый антиреконд по суточной смертности из-за ковида, в половине штатов - локдаунВ Индии зафиксировали новый антиреконд по суточной смертности из-за ковида, в половине штатов - локдаун
Больше всего новых случаев ковида зафиксировано в Киеве и в Днепропетровской областиБольше всего новых случаев ковида зафиксировано в Киеве и в Днепропетровской области
Еще 37 человек умерли в результате ковида в КиевеЕще 37 человек умерли в результате ковида в Киеве
В Украине от ковида за сутки привились 36 046 человекВ Украине от ковида за сутки привились 36 046 человек
За сутки в Украине обнаружили 8 404 новых случая ковида, вакцинировали 38 тысяч человекЗа сутки в Украине обнаружили 8 404 новых случая ковида, вакцинировали 38 тысяч человек
В Украине обнаружили еще 6 038 случаев ковида, 374 человека умерлиВ Украине обнаружили еще 6 038 случаев ковида, 374 человека умерли
Двух киевлян задержали по подозрению в сожжении человекаДвух киевлян задержали по подозрению в сожжении человека
В Украине появится популярный европейский телеканалВ Украине появится популярный европейский телеканал
На Сейшелах, несмотря на самый высокий в мире уровень вакцинации от ковида, возобновился рост заболеваемостиНа Сейшелах, несмотря на самый высокий в мире уровень вакцинации от ковида, возобновился рост заболеваемости
Последние новости
Подгружаем последние новости