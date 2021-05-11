В Запорожье 17-летний парень в полицейской форме хотел помочь "навести порядок в городе"

С родителями подростка будет проведена работа.

В Запорожье правоохранители задержали 17-летнего парня, который надел полицейскую форму, чтобы "навести порядок в городе".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Патрульные получили вызов о конфликте с полицейским. Когда инспекторы прибыли на место, то перед ними был молодой парень в полицейской форме и заявитель.

"Так инспекторы познакомились со своим "коллегой". Его зовут Максим, и ему всего 17 лет. Несмотря на свой возраст, юный "блюститель порядка" интересуется законами и часто сообщает о выявленных правонарушениях в полицию. Он ответственный и хочет жить в безопасном пространстве. Но решил пойти дальше и надел форму полицейского, чтобы помочь навести порядок в родном городе", - рассказали в полиции.

Фото: МВД

Правоохранители отметили, что гражданским надевать форму полицейского запрещено, поскольку это является правонарушением. Форму изъяли, а с родителями подростка будет проведена работа.

"Однако это не меняет тот факт, что среди нашего молодого поколения есть те, кто всячески стремится создать безопасное пространство для комфортной жизни и прилагает для этого максимум усилий. Если парень не изменит своего желания быть блюстителем порядка в будущем, то будем ждать его в рядах национальной полиции Украины. А пока - наладим с ним постоянное общение и будем направлять его в стремлении к знаниям", - отметили в МВД.

Напомним, в Киеве мужчина в форме полиции застрелил водителя Mercedes.

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