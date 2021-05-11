В результате стрельбы в роSSийской школе погибли учитель и 10 учеников (обновлено)

Правоохранители задержали 19-летнего парня.

В результате стрельбы в роSSийской школе погибли учитель и 10 учеников (обновлено)
Фото: region_kazan116 / VK

В роSSийском городе Казань в школе неизвестные устроили стрельбу. По информации СМИ, погибли девять человек - учитель и восемь учеников.

Также сообщается о по меньшей мере десяти пострадавших.

По информации издания Baza, стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев. На данный момент он задержан. При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки он заложил бомбу.

При этом "Интерфакс" утверждает, что нападавших могло быть двое.

"Предварительно, на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второй может оставаться в здании учебного заведения на третьем этаже", - рассказал собеседник агентства.

"РИА Новости" передают, что после стрельбы в школе произошел взрыв, людей из здания эвакуируют. Второй вероятный стрелок, по данным издания, остается в здании школы.

Обновлено. По данным СМИ, двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна третьего этажа.

Напомним, осенью 2018 года 18-летний ученик колледжа в оккупированном Крыму Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехе, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка.

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