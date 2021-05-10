На Луганщине задержали двух мужчин с 2 тысячами рапир для фехтования

Рапиры относятся к группе товарно-материальных ценностей, запрещенных для перемещения через линию разграничения.

На Луганщине задержали двух мужчин с 2 тысячами рапир для фехтования
Фото: dpsu.gov.ua

Возле Станицы Луганской, недалеко от контрольного пункта въезда-выезда, пограничники задержали двух мужчин, которые пытались переместить с временно оккупированной территории более 2 тыс. рапир для фехтования.

об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Двух "фехтовальщиков", которые пытались пробраться к линии разграничения через минные поля, сегодня на рассвете обнаружили военнослужащие из состава Объединенных сил. Благодаря заблаговременно полученной информации от пограничников Луганского отряда, военнослужащие ОТГ "Север" и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады на окраине населенного пункта Станица Луганская, в 500 метрах от КПВВ, обнаружили двух мужчин, которых передали пограничникам отдела "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчины направлялись к линии разграничения, чтобы забрать товар и позже за вознаграждение переместить его в населенный пункт Станица Луганская.

Отмечается, что 2200 рапир для фехтования в условленном месте для них оставили жители временно оккупированного Луганска.

"Стоит отметить, что рапиры относятся к группе товарно-материальных ценностей, запрещенных для перемещения через линию разграничения. Это уже третий случай прекращения правоохранителями попыток доставить такой товар с временно оккупированной территории", - сообщили в ГПСУ.

В отношении мужчин составлены административные протоколы по ч.1 ст.204-3 КУоАП (нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции). Санкция статьи предусматривает конфискацию изъятых товаров.

Напомним, уголовная ответственность по ст. 201 "Контрабанда" предусмотрена за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля только культурных ценностей, ядовитых, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов и специальных технических средств негласного получения информации.

Статья 201-1 также запрещает перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, необработанных лесоматериалов, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За сутки в Украине обнаружили 8 404 новых случая ковида, вакцинировали 38 тысяч человекЗа сутки в Украине обнаружили 8 404 новых случая ковида, вакцинировали 38 тысяч человек
Двое мужчин отобрали у киевлянина сумку с 5 млн гривенДвое мужчин отобрали у киевлянина сумку с 5 млн гривен
В Черкассах горел шелковый комбинатВ Черкассах горел шелковый комбинат
В Киеве проверяют информацию о "минировании" аэропорта "Киев" и ряда медучрежденийВ Киеве проверяют информацию о "минировании" аэропорта "Киев" и ряда медучреждений
В Индии зафиксировали новый антиреконд по суточной смертности из-за ковида, в половине штатов - локдаунВ Индии зафиксировали новый антиреконд по суточной смертности из-за ковида, в половине штатов - локдаун
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве задержали полицейского, который забрал сумку у потерпевшего и поделился с коллегамиВ Киеве задержали полицейского, который забрал сумку у потерпевшего и поделился с коллегами
На Киевщине задержали семерых членов банды, которая воровала и пытала людейНа Киевщине задержали семерых членов банды, которая воровала и пытала людей
Двух киевлян задержали по подозрению в сожжении человекаДвух киевлян задержали по подозрению в сожжении человека
Двое мужчин отобрали у киевлянина сумку с 5 млн гривенДвое мужчин отобрали у киевлянина сумку с 5 млн гривен
В Донецкой области на кладбище произошел взрыв: мужчина погиб во время уборки могилыВ Донецкой области на кладбище произошел взрыв: мужчина погиб во время уборки могилы
В Харькове мужчина устроил стрельбу в очереди в буфетВ Харькове мужчина устроил стрельбу в очереди в буфет
В "Борисполе" задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудкеВ "Борисполе" задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке
На Киевщине 49-летний мужчина изнасиловал свою 91-летнюю бабушкуНа Киевщине 49-летний мужчина изнасиловал свою 91-летнюю бабушку
Полиция составила постановление на двух киевлян, куривших в вагоне метро и показавших это в инстаграмеПолиция составила постановление на двух киевлян, куривших в вагоне метро и показавших это в инстаграме
В Николаеве полицейские задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в убийствеВ Николаеве полицейские задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве
Последние новости
Подгружаем последние новости