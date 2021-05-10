На Луганщине задержали двух мужчин с 2 тысячами рапир для фехтования

Рапиры относятся к группе товарно-материальных ценностей, запрещенных для перемещения через линию разграничения.

Возле Станицы Луганской, недалеко от контрольного пункта въезда-выезда, пограничники задержали двух мужчин, которые пытались переместить с временно оккупированной территории более 2 тыс. рапир для фехтования.

об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Двух "фехтовальщиков", которые пытались пробраться к линии разграничения через минные поля, сегодня на рассвете обнаружили военнослужащие из состава Объединенных сил. Благодаря заблаговременно полученной информации от пограничников Луганского отряда, военнослужащие ОТГ "Север" и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады на окраине населенного пункта Станица Луганская, в 500 метрах от КПВВ, обнаружили двух мужчин, которых передали пограничникам отдела "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчины направлялись к линии разграничения, чтобы забрать товар и позже за вознаграждение переместить его в населенный пункт Станица Луганская.

Отмечается, что 2200 рапир для фехтования в условленном месте для них оставили жители временно оккупированного Луганска.

"Стоит отметить, что рапиры относятся к группе товарно-материальных ценностей, запрещенных для перемещения через линию разграничения. Это уже третий случай прекращения правоохранителями попыток доставить такой товар с временно оккупированной территории", - сообщили в ГПСУ.

В отношении мужчин составлены административные протоколы по ч.1 ст.204-3 КУоАП (нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции). Санкция статьи предусматривает конфискацию изъятых товаров.

Напомним, уголовная ответственность по ст. 201 "Контрабанда" предусмотрена за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля только культурных ценностей, ядовитых, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов и специальных технических средств негласного получения информации.

Статья 201-1 также запрещает перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, необработанных лесоматериалов, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины.