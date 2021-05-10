В Одесской области 6-летний мальчик отравился водкой, которую нашел на кладбище

Сейчас с мальчиком все хорошо, врачи готовят его к выписке.

В Одесской области полицейские привлекли к ответственности мать 6-летнего мальчика, который отравился водкой.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

О ребенке, лежащем на улице в селе, сообщили медики. Сейчас с мальчиком все хорошо, врачи готовят его к выписке.

Правоохранители установили, что мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил. За невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и его воспитанию на 39-летнюю мать малолетнего был составлен административный протокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Уважаемые граждане, не забывайте о своих родительских обязанностях и заботьтесь о детях. Будьте бдительны относительно того, где, с кем и что они делают. Вышеупомянутый случай - недопустим, ведь угрожающий для детского организма. И еще одно: с воскресенья по вторник проходят поминальные дни. Граждане ходят на кладбища, где по традиции не только угощают едой и напитками друг друга, но и оставляют их на надгробиях. Контролируйте, что попадает в руки маленьких детей от чужих людей, объясняйте им, что нельзя употреблять все, что им дают, и приучайте не брать того, что где-то кто-то положил", - отметили правоохранители.

Напомним, по данным соцопроса, треть взрослых украинцев не употребляют алкоголь.