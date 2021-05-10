Netflix, Amazon и актриса Скарлетт Йоханссон заявили о бойкоте кинопремии "Золотой глобус"

Это связано с недостаточной инклюзивностью Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Netflix, Amazon и актриса Скарлетт Йоханссон заявили о бойкоте кинопремии

Стриминговые платформы Netflix и Amazon Studious объявили в бойкотирование кинопремии "Золотой глобус" из-за отсутствия инклюзивносты. К протеста также присоединилась голливудская актриса Скарлетт Йоханссон, пишет "Общественное.Культура" со ссылкой на иностранные СМИ.

Платформы заявили в бойкоте еще 7 мая, а актеры начали присоединяться Несколькими днями позже. Председатель Netflix Тед Сарандос заявил, что платформа Не будет сотрудничать с Голливудской ассоциацией иностранной прессы, которой принадлежит премия, Пока не произойдут "более существенные изменения".

Пока среди 86 членов ассоциации нет ни одного темнокожего.

Amazon выступила с похожим заявления, Отметив, что ждет "искреннего и существенного решения".

На прошлой неделе Ассоциация проголосовала за реорганизации, направленную на разнообразие. К концу года ее состав должен пополниться как минимум 20-й членами, а акцент должен быть на представителей разных рас.

Актриса Йоханссон 9 мая заявила, что уже длительное время НЕ сотрудничает с Голливудской ассоциацией из-за некорректно отношения ее журналистов.

"Я часто сталкивалась с сексистскимы вопросами от членов HFPA и замечаниями, которые граничат с домогательством. Поэтому я в течение нескольких лет отказывалась участвовать в их пресс-конференциях в поддержку своих новых фильмов", - рассказала актриса.

Напомним, что "Золотой глобус" вручается за достижения в киноиндустрии с 1944 года. В этом году премию за лучший фильм получила лента "Земля кочевников".

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