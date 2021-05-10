Николаевскую область добавили в список "оранжевых зон"

Теперь "оранжевый" список состоит из восьми регионов.

В Украине обновили карантинное зонирование и добавили к "оранжевой" зоне Николаевскую область. На сайте МОЗ указано, что в этой же зоне находятся Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области.

Во всех этих областях превышен процент эпидпорога, а на Николаевщине также - коэффициент выявления случаев инфицирования.

Остальные регионы - "желтые".

Напомним, вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине существенно улучшилась. С 8 мая в Украине нет ни одной "красной" зоны – последней оттуда вышла Сумская область.



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