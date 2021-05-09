1 019 украинок получили звание "Мать-героиня"

Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

1 019 украинских женщин получили почетное звание "Мать-героиня" по случаю Дня матери, который празднуют в этом году 9 мая.

Соответствующий Указ № 188/2021 подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба ОПУ.

Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, "за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено".

В частности, были отмечены 49 жительниц Винницкой области, 145 - Волынской, 33 - Днепропетровской, 13 - Донецкой, 50 - Житомирской, 32 - Закарпатской, 21 - Запорожской, 54 - Ивано-Франковской, 5 - Киевской и 15 - города Киева .

Также звания "Мать-героиня" удостоены 5 жительниц Кировоградской области, 9 - Луганской, 115 - Львовской, 12 - Николаевской, 76 - Одесской, 27 - Полтавской, 87 - Ровенской, 18 - Сумской, 54 - Тернопольской, 23 - Харьковской, 9 - Херсонской, 41 - Хмельницкой, 27 - Черкасской, 77 - Черновицкой и 22 - Черниговской области.

Напомним, в марте Зеленский присвоил государственные награды выдающимся украинкам по случаю Международного женского дня.