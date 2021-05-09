В Германии отменили часть карантинных ограничений

Привилегии получат полностью вакцинированные и те, кто выздоровел от COVID-19.

С воскресенья, 9 мая, в Германии отменяется ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Вступило в силу соответствующее распоряжение правительства, одобренное Бундестагом и Бундесратом, пишет Немецкая волна.

Ограничения ликвидированы для людей, полностью привитых от коронавируса и выздоровевших от COVID-19.

С этого момента эти лица могут без ограничений встречаться с другими людьми. В случае встречи в семейном кругу или среди друзей с теми, кто еще не вакцинировался, их учитывать в максимально допустимое число лиц, с которыми можно контактировать. Для этих лиц не действуют и ограничения комендантского часа.

Так же им не нужно отбывать карантин после поездки за границу - если только они не прибывают из страны или региона, где зафиксированы мутировавшие варианты коронавируса.

Полностью вакцинированные также не должны предъявлять отрицательные тесты на коронавирус при посещении магазинов или парикмахерских.

В то же время эти лица, как и раньше, должны носить защитные маски.

Полностью вакцинированными в Германии считают тех, кто не менее 14 дней назад получил вторую инъекцию вакцины от коронавируса, а в случае применения препарата компании Johnson & Johnson достаточно и одной прививки. Для доказательства того, что человек оправился от коронавируса, необходимо показать положительный лабораторный ПЦР-тест, которому не менее 28 дней, но не более шести месяцев.

По данным Института Роберта Коха (RKI), полностью вакцинированными в Германии являются почти 7,6 миллиона человек, то есть 9,1% населения ФРГ.

Напомним, в апреле власти Италии перевели большую часть страны в "желтую" карантинную зону.

Турция 29 апреля объявила в стране локдаун из-за распространения ковида, который будет действовать до 17 мая.