В Индии зафиксировали новый антиреконд по суточной смертности из-за ковида, в половине штатов - локдаун
К августу количество "ковидных смертей" в стране может достичь 1 млн человек.
В субботу, 8 мая, Индия сообщила о самом высоком суточном показателе смерти людей в результате коронавируса.
Об этом пишет reuters.com.
"Министерство здравоохранения Индии сообщило о 4 187 смертельных случаев за последние 24 часа, общее количество погибших составило около 240 тысяч", - говорится в сообщении.
Эксперты прогнозируют, что к августу количество "ковидных смертей" в Индии достигнет 1 млн, а реальное количество летальных случаев может быть и больше.
За сутки заболели 401 078 жителей Индии, общее количество случаев заражения составило 21 892 676.
Индия еще не ввела национальный локдаун, как это было в прошлом году во время первой волны пандемии, но около половины всех штатов пошли на жесткий карантин.
Напомним, Украина предоставит Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19.