В Киеве проверяют информацию о "минировании" аэропорта "Киев" и ряда медучреждений

На адресам работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании аэропорта " Киев " и ряда медучреждений.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева .

"Сегодня на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о минировании аэропорта " Киев " и ряда медицинских учреждений, расположенных на территории столицы. Для проверки этой информации на место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб", - говорится в сообщении.

На адресам работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

Работники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан в районных управлениях полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.