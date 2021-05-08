В Киеве проверяют информацию о "минировании" аэропорта "Киев" и ряда медучреждений

На адресам работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

В Киеве проверяют информацию о "минировании" аэропорта "Киев" и ряда медучреждений
Фото: dyvys.info

В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании аэропорта "Киев" и ряда медучреждений.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о минировании аэропорта "Киев" и ряда медицинских учреждений, расположенных на территории столицы. Для проверки этой информации на место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб", - говорится в сообщении.

На адресам работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

Работники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан в районных управлениях полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.

Напомним, в пятницу, 7 мая, полиция проверяла информацию о минировании торговых центров и станций метро в Киеве.

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