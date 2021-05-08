Тина Кароль готова выйти замуж за олигарха

В новом интервью Тина Кароль удивила поклонников неожиданными признаниями. Оказывается, певица точно знает, чего хочет от личной жизни, и мечтает о втором ребенке.

Тина Кароль собирается выйти замуж за олигарха и мечтает о втором ребенке

Известная украинская исполнительница, тренер шоу «Голос країни» Тина Кароль в интервью супруге ведущего программы «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова Александре Кучеренко.

Жена украинского путешественника и телеведущего устроила для Тины Кароль блиц-интервью, в ходе которого задала тридцать три неожиданных, интересных и сложных вопросов. При этом, Тина Кароль не имела возможности обдумать ответы, на все интервью было отведено всего три минуты.

Судя по ответам, Тина Кароль предпочитает дружить с мужчинами, до сих пор так и не ощутила себя по-настоящему популярной, главным достижением в жизни считает своего сына. О своем нынешнем состоянии украинская певица ответила одним словом – "злая", но не стала вдаваться в подробности. Из двух известных звезд Юрия Горбунова и Дана Балана исполнительница выбрала обоих. Тина Кароль не считает звания "Заслуженный и Народный артист" пережитком советского прошлого, а первые свои деньги заработала исполняя колядки на Рождество.

Кроме того, Тина Кароль призналась Александре Кучеренко, что очень хочет дочку и бережет автомобили покойного супруга. Певица никогда бы не влюбилась в грязного мужчину, но при этом могла бы выйти замуж за нищего. А вот на вопрос о замужестве с олигархом, Тина Кароль не ответила, уточнив, что статус ее мало интересует. Поклонники сделали из этого вывод, что если богатый и успешный мужчина окажется хорошим человеком, то Тина Кароль вполне могла бы стать женой олигарха.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала об отношения с сыном Вениамином. Певица сумела донести тонкости семейных отношений несколькими фразами.


Шевченко Лилия, Тудей

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